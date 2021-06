Infastidita da un gruppo di ragazzi, perde il controllo e tampona un'altra vettura

Paura venerdì sera a Legnano, sulla via Saronnese, poco prima della mezzanotte. per 4 giovani. Per cause in fase di accertamento da parte delle froze dell'ordine, due auto si sono scontrate venerdì 18 giugno.

Paura per 4 giovani

A bordo diversi giovani: 4 di loro, tra i 18 e i 23 anni, sono rimasti feriti. Inizialmente, l'impatto, ha fatto preoccupare: la centrale opertaiva dell'Areu ha inviato sul posto automedica e ambulanza in codice rosso. Allertati, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco.

Secondo le prime informazioni, un gruppo di ragazzi, a bordo di una vettura, si è affiancato alla'uto di una ragazza, neopatentata, al rientro da una festa di compleanno, iniziando a gridarle insulti e offese. Lei, spaventata, ha perso il controllo, tamponando il mezzo che la precedeva.

I soccorsi

Dopo i primi soccorsi sul posto, si è accertato che le ferite erano decisamente più lievi, abbassando il codice dell'allarme a verde. Tanto lo spavento per i ragazzi rimasti coinvolti, lievi le ferite, tanto che han rifiutato il trasporto all'ospedale Civile di Legnano. La Polizia Locale di Legnano, nelle prossime ore, passerà in rassegna le telecamere per individuare la vettura che si è affiancata in modo molesto alla ragazza e risalire ai suoi occupanti. I Vigili del Fuoco, allertati, hanno provveduto alla messa in sicurezza della via Saronnese.