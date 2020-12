Incidente a catena sulla superstrada per Malpensa FOTO

Incidente a catena sulla superstrada per Malpensa, dove intorno alle 7.30 di lunedì 14 dicembre più veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro le cui cause sono al vaglio della Polizia stradale.

Incidente a catena sulla superstrada

Lo scontro si è verificato lungo la Boffalora-Malpensa, tra Magenta e Mesero. A vario titolo sono state coinvolte uan decina di vetture: sul posto i Vigili del fuoco colontari di Inveruno, ambulanze e Polizia stradale. Nessuno fortunatamente è rimasto incastrato, ma la strada è stata temporaneamente chiusa per favorire il soccorso stradale.

Codice giallo

Secondo le prime informazioni di Areu, sarebbe rimasto ferito un 54enne in codice giallo portato all’ospedale di Magenta.

LUNEDI’ MATTINA DI FUOCO: INCIDENTE ANCHE A MARCALLO

TORNA ALLA HOME