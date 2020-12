Incidente a catena: quattro persone coinvolte

Incidente a catena a Marcallo con Casone: quattro persone coinvolte

Un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e un’automedica sono intervenute questa mattina, lunedì 14 dicembre, a sirene spiegate, lungo viale Padania a Marcallo con Casone dopo un incidente con più veicoli. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro persone: due ragazzi di 23 e 29 anni, un uomo di 51 anni e una donna di 57 anni.

Sul posto che i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Sia l’ambulanza che l’automatica, dopo gli accertamenti sul posto, sono partite in codice giallo per trasportate i feriti in ospedale.

