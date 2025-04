Incidente a catena questa mattina, 1 aprile 2025, a Canegrate: tre le auto coinvolte e sette le persone che erano a bordo, tra cui un bimbo di un anno.

Incidente a catena: coinvolto anche un bambino di un anno

Scontro poco dopo le 9 in via Fratelli Bandiera: coinvolti tre mezzi in un incidente a catena per cause ancora da chiarire. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e la Polizia locale. Sono rimaste coinvolte in totale sette persone, fra cui tre bambini sotto i dieci anni.

I paramedici presenti sul posto hanno visitato i presenti che fortunatamente non hanno subito particolari colpi.