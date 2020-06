Incidente a Buscate, ancora gravi i due feriti FOTO

Incidente a Buscate nella serata di ieri, lunedì 15 giugno 2020, intorno alle 21.45. Due auto si sono scontrate in un frontale violentissimo. In ospedale, ancora in gravi condizioni, un 44enne di Arluno e un 48enne di Arconate.

Incidente a Buscate, feriti ancora gravi

L’impatto tra le due auto è stato violentissimo, la carrozzeria di entrambe è andata completamente distrutta. E’ l’incidente accaduto ieri sera, lunedì 15 giugno 2020, in via Per Cuggiono a Buscate, intorno alle 21.45. Restano ancora gravi le condizioni dei feriti ossia dei due conducenti delle vetture: un 44enne di Arluno è ricoverato all’ospedale di Varese in prognosi riservata dove ieri sera è stato trasportato con l’elisoccorso. L’altro, un 48enne di Arconate, si trova all’ospedale di Legnano, anch’esso in prognosi riservata.

I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono ancora al lavoro per accertare con chiarezza la dinamica di quanto accaduto. Quello che è sicuro è che le due auto, una Peugeot 2008 di proprietà e condotta dall’arconatese stava percorrendo il rettilineo quando si è scontrata frontalmente con la Honda Civic dell’arlunese. A estrarre i due uomini della lamiere sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, arrivati insieme a due ambulanze, due automediche, elisoccorso e Carabinieri.

LE FOTO: