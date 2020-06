Incidente a Buscate: due feriti gravissimi, arriva anche l’elisoccorso

Incidente a Buscate, scontro tra due automobili in via Cuggiono: sul posto elisoccorso, ambulanze, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Due persone gravissime.

Incidente a Buscate, maxi schianto

Uno scontro violentissimo. Due le auto coinvolte. E due le persone estratte dalla lamiere in condizioni molto gravi. E’ quanto successo intorno alle 21.30 in via Per Cuggiono a Buscate. Le due auto, delle prime ricostruzioni, viaggiavano in direzione opposte e lo schianto sarebbe stato frontale. Sul posto è atterrato l’elisoccorso da Como, arrivato sempre in codice rosso insieme all’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e della Croce Bianca di Magenta, a due automediche, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Due le persone (due uomini, uno di 44 anni) che, dopo le prime cure sul posto, sono stati portati in ospedale in codice rosso: uno al nosocomio di Legnano in ambulanza, l’altro in quello di Varese con l’elisoccorso.

