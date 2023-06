Incidente tra 3 auto, una si ribalta lungo la strada: 5 feriti

Incidente a Nerviano, 5 persone rimaste ferite.

Incidente tra 3 auto, una si ribalta

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti nella notte a Nerviano. Era da poco passata la mezzanotte quando 3 auto si sono scontrate. Le cause sono ancora da accertare, sta di fatto che l'impatto è stato decisamente violento tanto che una delle vetture si è ribaltata. E' quanto successo in via Papa Giovanni XXIII, la lunga arteria stradale che conduce alla statale del Sempione.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica dell'ospedale e i Carabinieri. Cinque le persone rimaste coinvolte: si è trattato di un 20enne, di un giovane di 28, uno di 30, l'altro di 35 e uno di 34 anni. Per uno di loro si è reso necessario il trasporto, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.