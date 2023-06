Caduta da moto: trasportati in ospedale

Tanta paura ieri sera all’ora di cena a Morimondo. Ennesimo incidente sulla provinciale 183 . E’ successo giovedì 15 giugno 2023, qualche minuto dopo le 21.

Caduta da moto

Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti per effettuare i rilievi e regolare il traffico veicolare, una brutta caduta dalla moto in maniera autonoma, ha coinvolto due persone, una 17enne e un uomo di 42 anni.

Trasportati in ospedale

Sul posto l’agenzia per le emergenze urgenze ha inviato due ambulanze e un’auto medica in codice rosso. Giunti sul posto i soccorritori hanno stabilizzato le due persone, che sono poi state trasportate in codice giallo all’ospedale civile di Vigevano per ulteriori accertamenti.

La caduta è avvenuta su una provinciale nota in questi ultimi mesi, teatro di diversi incidenti.