Incendio nell’ex area Zucchi: Vigili del Fuoco sul posto, non risultano feriti né intossicati

Squadre dei distaccamenti di Legnano, Rho, Inveruno e Abbiategrasso sono al lavoro da circa due ore per un incendio scoppiato nel comune di Casorezzo e in particolare nell’ex area industriale dove era ubicata la storica Azienda Zucchi, che produceva tessuti.

Nessun ferito né intossicato, ma ad innescare l’incendio sarebbero stati cumuli di rifiuti abbandonati

Ad innescare l’incendio sarebbero stati alcuni cumuli di rifiuti abbandonati che i Vigili del fuoco hanno dovuto prima spegnere e poi ventilare a causa dell’intensa coltre di fumo prodotta. Fino ad ora le verifiche dei soccorritori non hanno segnalato la presenza di persone all’interno dell’area.

Sul posto Polizia Locale e Carabinieri: l’area è stata messa in sicurezza

Sul posto la Polizia locale e i Carabinieri. L’attività di soccorso sta proseguendo dato il molto fumo prodotto dalla combustione. L’area è tuttavia già stata messa in sicurezza.