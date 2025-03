Incendio nell'appartamento di una palazzina, al lavoro 6 mezzi dei pompieri

Incendio nell'appartamento di una palazzina sul Sempione a San Vittore Olona.

Incendio nell'appartamento di una palazzina

Una domenica decisamente movimentata quella che si è vissuta ieri, domenica 23 marzo 2025, a San Vittore Olona. Poco dopo le 17 infatti l'attenzione di molti residenti e passanti è stata attirata da quel fumo visto provenire dal tetto di una palazzina che si affaccia sulla statale del Sempione. La causa? Un cortocircuito sviluppatosi in un appartamento all'ultimo piano mansardato.

L'intervento

Sul posto sono arrivati 6 mezzi dei Vigili del fuoco, i pompieri si sono messi subito al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche i Carabinieri che hanno dovuto gestire la viabilità in quanto i mezzi dei pompieri occupavano una corsia del Sempione. L'incendio non ha causato feriti, l'appartamento è stato dichiarato inagibile.