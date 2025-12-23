Incendio nella notte al posteggio sotterraneo di via San Giorgio paura tra i residenti

In fiamme un'automobile e una moto, il fumo notato dalle grate posizionate sui marciapiedi, fortunatamente non ci sono feriti

Paura nella notte in via San Giorgio a Rho a causa di un incendio scaturito nel posteggio sotterraneo situato difronte alla scuola elementare Marconi.

L’allarme scattato quando mancavano pochi minuti alle 4

Mancavano pochi minuti alle 4 quando è arrivata la chiamata al 112 fatta da alcuni residenti della zona che hanno notato uscire del fumo dalle grate posizionate sul marciapiede. Momenti di paura per la presenza di diverse auto all’interno del posteggi situato a ridosso del complesso residenziale realizzato nell’area dove in passato sorgeva la storia azienda di vestiti Castellana

Cinque mezzi dei Vigili del fuoco sul posto, in fiamme un’auto e una moto

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Milano con cinque mezzi e i Carabinieri della Compagnia di Rho. Una volta intervenuti i vigili del fuoco si sono resi conto che le fiamme erano circoscritte a un’automobile e una moto parcheggiate nel posteggio

Fiamme spente in pochi minuti, fortunatamente non si sono feriti

Le fiamme sono state spente in pochi minuti e fortunatamente non si sono registrati feriti. Tutto si è risolto con tanta paura e panico da parte dei residenti dei palazzi svegliati dalle sirene dei Vigili del fuoco.