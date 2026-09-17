Dà fuoco al suo appartamento e provoca un maxi incendio: cinque famiglie evacuate

L'uomo è stato bloccato dai Carabinieri e messo in sicurezza. Tutti gli occupanti, tra cui tre minori e due disabili, sono stati tratti in salvo. Ingenti i danni allo storico Palazzo Villoresi.

Notte di paura ad Arconate, dove un giovane ha dato fuoco al suo appartamento, provocando un incendio che ha richiesto l’evacuazione dell’intera palazzina.

Dà fuoco al suo appartamento

Il rogo è divampato intorno alle 2 di giovedì 17 settembre all’interno dello storico Palazzo Villoresi, in via Roma 26. Le fiamme hanno richiesto l’intervento di diverse squadre dei Vigili del fuoco di Legnano e Inveruno, arrivati sul posto con autopompa, carro soccorso e autoscala e impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento. L’edificio è stato evacuato e cinque famiglie sono state fatte uscire dalle loro case, sotto la pioggia. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute anche l’automedica di Legnano, la Croce Azzurra di Buscate e diverse pattuglie dei Carabinieri. Nelle prime ore del mattino erano ancora in corso le verifiche dei Vigili del fuoco per accertare il completo spegnimento dell’incendio e le condizioni dello stabile. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’incendio è stato appiccato volontariamente da un 25enne italiano, soggetto psichiatrico del posto, all’interno del proprio appartamento. Le fiamme hanno interessato l’intero stabile, una palazzina di due piani composta da 12 appartamenti.

Pistola a salve e colpi esplosi

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, hanno rintracciato il 25enne all’esterno dell’edificio. L’uomo impugnava una pistola e ha esploso alcuni colpi. L’arma è poi risultata essere a salve. I militari delle Stazioni di Busto Garolfo e Nerviano, insieme ai colleghi del Radiomobile di Legnano, sono riusciti a bloccare l’uomo e a metterlo in sicurezza. La palazzina è stata quindi evacuata e dichiarata inagibile. Tutti gli occupanti sono stati tratti in salvo: tra loro anche tre minori e due persone con disabilità. Nessuno è rimasto ferito.

Evacuato anche un uomo in sedia a rotelle

Tra le persone evacuate c’era anche un residente costretto sulla sedia a rotelle. Grazie all’interessamento del sindaco è stato trasferito dalla Croce Azzurra presso la Rsa del paese, mentre le altre famiglie sono state momentaneamente ricollocate.

Il Comune: «Evitato il peggio»

A fare il punto sull’accaduto è stata in mattinata l’Amministrazione comunale, che ha seguito direttamente l’emergenza:

«Questa notte siamo intervenuti in via Roma 26, dove un grave incendio ha provocato ingenti danni allo storico Palazzo Villoresi. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, l’emergenza è stata gestita al meglio e l’edificio è stato evacuato in sicurezza, evitando il peggio. L’Amministrazione comunale ha seguito direttamente la situazione sul posto, coordinandosi con le autorità e con le squadre d’intervento. Le famiglie coinvolte sono già state assistite e momentaneamente ricollocate. Nelle prossime ore proseguiranno le verifiche necessarie sull’edificio e verranno forniti eventuali ulteriori aggiornamenti. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato tutta la notte per garantire la sicurezza dei nostri cittadini».