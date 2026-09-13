Incendio in via Keplero, la Polizia è a caccia a di tre persone

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Rho-Pero a caccia di tre persone per l’incendio avvenuto nella notte, erano da poco passate le due, in via Keplero nella zona industriale di Pero. Rogo che ha distrutto un capannone che ospitava auto di lusso tra cui Porsche e Ferrari e Alfa Romeo di grossa cilindrata.

Dieci squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio

Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco con dieci squadre che hanno spento l’incendio evitando che coinvolgesse anche gli stabili vicini. Il tetto del deposito però era ormai crollato schiacciando le macchine di lusso che erano posteggiate all’interno del cortile del capannone.

I filmati delle telecamere mostrano tre uomini che versano una tanica di benzina sulle auto di lusso

Una volta spente le fiamme gli agenti del Commissariato rhodense hanno subito sequestrato i filmati delle telecamere situate all’interno del capannone e quelle situate in via Keplero e nelle zone limitrofe. Immagini che hanno mostrato ai poliziotti tre uomini incappucciati con una tanica in mano nel cortile del deposito dove erano custodite le auto di lusso. Filmati che hanno mostrato i tre uomini, con il volto coperto, entrare nel magazzino e versare la tanica contenente benzina sulle auto poi andate distrutte. Dopo aver versato la benzina sulle auto i tre malviventi, prima di lasciare il deposito hanno acceso l’incendio.

Indagini a 360 gradi, analizzati anche i lettori di targhe posizionati nella zona

Indagini che stanno proseguendo in queste ore, con gli agenti del Commissariato rhodense impegnati anche ad analizzare, per cercare di risalire ai responsabili, anche i lettori di targhe posizionati nella zona. In mattinata in Commissariato sono stati sentiti i proprietari del capannone che però non avrebbero fornito dettagli utili per le indagini. La struttura ha riportato danni ingenti ed è andata completamente distrutta