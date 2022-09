Incendio in vetreria alla Bormioli: arrivano i Vigili del Fuoco

Si rompe uno sportello di un forno ad alta temperatura alla vetreria Bormioli di Abbiategrasso: sul posto arrivano i Vigili del Fuoco.

Incendio alla Bormioli

Incendio con fuoriuscita di materiale per la rottura di uno sportello di un forno ad alta temperatura (1400 gradi C) alle ore 10.30 circa presso la ditta Bormioli ad Abbiategrasso in via Filippo Maria Visconti 9. L'azienda produce vetro. Sul posto presenti 5 mezzi dei Vigili del Fuoco: nessuna persona ferita o intossicata. L'intervento è ancora in corso.