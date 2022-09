Facciamo gli auguri ai nostri nonni "evergreen"

I nonni non passano mai di moda! Infatti, anche quest’anno il nostro giornale vuole festeggiarli insieme ai suoi lettori in occasione della ormai tradizionale ricorrenza del 2 ottobre. Da oggi potete inviare i vostri auguri o un disegno insieme a una bella foto e noi li pubblicheremo sulle nostre pagine.

Una Festa evergreen

La Festa dei Nonni è stata istituita per legge nel 2005. L’obiettivo è “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Quest’anno abbiamo scelto come slogan “nonni evergreen” proprio perché “sempre verdi”, per il loro valore intramontabile e un ruolo che non passa mai di moda. D’altronde gli esperti confermano che nonni e nipoti sono una squadra vincente: l’affetto dei nonni cresce bambini felici, occuparsi dei bimbi mantiene i più anziani giovani e in salute, insegnando il valore delle tradizioni e della natura. Da un lato i nipoti portano i nonni a informarsi e a rimanere radicati nel mondo contemporaneo, piuttosto che rifugiarsi nei ricordi, viceversa i nonni offrono ai piccoli l’opportunità di una saggezza accumulata in tutta la loro vita. Infine, fattore non indifferente, le famiglie in difficoltà hanno bisogno di un punto di riferimento.

Tanti Auguri Nonni 2022

Per tutti questi motivi non potevamo rinunciare a festeggiare i nonni insieme ai nostri lettori. Partecipare è come sempre molto semplice: invitiamo tutti i nipoti, di qualunque età, a inviarci una bella foto insieme ai nonni e un messaggio di auguri o un disegno realizzato dai più piccoli. E noi pubblicheremo tutto sulle nostre pagine.

Da oggi è attivo il sito www.tantiaugurinonni.it, dove è possibile caricare immagini e messaggi, selezionate la nostra testata e potrete scoprire quando il vostro regalo per i nonni uscirà sui giornali Settegiorni Rho-Bollate, Settegiorni Magenta e Abbiategrasso e Settegiorni Legnano e AltoMilanese.

Ma potete inviarci tutto anche tramite WhatsApp ai numeri delle nostre redazioni, specificando nome e cognome dei nonni, il comune di residenza e la propria firma. E basterà solo ricordarsi di andare in edicola la settimana prima della festa.

I numeri delle nostre redazioni

Qui tutti i riferimenti per scriverci:

Settegiorni Rho Bollate: 3501489716

Settegiorni Magenta e Abbiategrasso: 3500398859

Settegiorni Legnano e AltoMilanese: 3501489715

L'iniziativa, nel territorio di Rho e del Bollatese, è sostenuta dallo sponsor Studio Dentistico - MySmile di Settimo Milanese che ringraziamo fin da ora.