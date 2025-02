Incendio in un'azienda: ustionato un uomo di 25 anni

Incendio questa mattina, 18 febbraio 2025, in un'azienda di Nerviano, dove hanno preso fuoco due camion: un uomo è rimasto ustionato.

Incendio in un'azienda: intossicato un uomo

Sono scoppiate intorno alle 6.40 le fiamme all'interno di un deposito di via Santa Maria a Nerviano: a prendere fuoco due mezzi di un'azienda di traslochi. Nel tentativo di mettere in salvo i mezzi un uomo di 25 anni è rimasto ustionato alle mani e al volto: soccorso dall'ambulanza è stato trasportato in ospedale a Legnano in codice giallo.

Sul posto i Vigili del fuoco due mezzi del Distaccamento di Rho che stanno completando lo spegnimento dell'incendio che nel frattempo aveva coinvolto una catasta di masserizie. Presenti anche i Carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto.