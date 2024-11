Incendio oggi, 16 novembre 2024, in un'azienda di vernici di Castano primo: due uomini sono rimasti leggermente intossicati e sono stati trasportati in ospedale.

Incendio in un'azienda di vernici: due persone intossicate

Incendio intorno alle 13 di oggi nell'azienda VST di via Parma a Castano: a causa del difetto meccanico di un bruciatore sono divampate le fiamme che hanno coinvolto alcune prodotti presenti in azienda. L'intervento di uno presenti ha permesso che le fiamme si propagassero per il resto della struttura, Leggermente intossicati dai fumi un uomo di 54 e uno di 60 anni.

Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Magenta per gli accertamenti del caso.