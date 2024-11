Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 ottobre 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 16 e domenica 17 ottobre 2024.

CASTANO PRIMO: Favole a colazione

In biblioteca riprendono le «Favole a colazione». Gli incontri sono rivolti ai bambini dai 3 ai 10 anni

Tornano le «Favole a colazione». Con l’arrivo di novembre prende avvio la serie d’incontri di lettura e laboratori creativi, dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni. Ilaria Genoni, dell’APS Genitoriamo, guiderà sei appuntamenti pieni di gioia e divertimento, che si svolgeranno il sabato mattina, dalle 10.30, a partire dal 16 novembre. Pagine, colla e pennelli saranno gli strumenti ideali per stimolare la creatività di piccoli e grandicelli, perché la passione per le storie e la fantasia crescono insieme a loro. La partecipazione è gratuita, ma si consiglia di prenotare al numero 3404907078.

Oggi l'inaugurazione della mostra Wonder per riflettere della violenza contro le donne

Quest'oggi ci sarà il taglio del nastro della mostra Wonder, lavoro firmato da Alessia Torno e che è stato realizzato per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. L'evento partirà alle 15.30 in Villa Rusconi.

PARABIAGO: Raccolta fondi

Tutto pronto per il weekend di beneficenza: via alla raccolta viveri per il Tetto fraterno

Una chiamata alla solidarietà, quella prevista per domani, sabato, e domenica, quando la culla presente all’interno della chiesa di San Lorenzo ospiterà l'iniziativa a sfondo benefico, i cui proventi andranno al Tetto fraterno di Erba, una realtà gestita dal guanelliano don Bassano Pirovano e di cui fa parte il volontario parabiaghese Marco Carelli.

INVERUNO: Inverart

Edizione numero 21 per Inverart, il Padiglione di arte giovane ospitato negli spazi di via Manzoni. Da venerdì sera a domenica appuntamento con l’arte, con la musica e la convivialità, una formula unica che caratterizza questa esposizione multidisciplinare e che ne ha decretato il successo in tutti questi anni. Madrina di questa edizione la fotografa Giovanna Dal Magro. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura, a cura di Guado officine creative dal 1969, in coordinamento con Città metropolitana di Milano, Società umanitaria e Accademia di Brera, in collaborazione con Rockantina’s friends. Il padiglione si apre questa sera, venerdì, alle 20; la serata prevede musica dance e revival anni 90.

In programma sabato alle 16.30 l’aperitivocultura «Incontrare libri e autori», alle 22 cover soul con i Black Divas; domenica alle 11 teatro per bambini «Amor Pérignon» a cura di DittaGiocoFiaba, alle 13 musica folk con gli Avena. Una sessantina i giovani artisti che esporranno le proprie opere, una occasione per farsi conoscere dal grande pubblico.

BUSTO GAROLFO - "Nemmeno con un fiore"

Musica, arte e parole per rompere il silenzio e dare voce a chi non ne ha: in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione propone tre eventi in Sala Civica dedicati alla riflessione, al sostegno e alla condivisione. Il primo, che si terrà stasera, venerdì, alle 21, è il concerto con quartetto «Nemmeno con un fiore», tributo alle grandi della musica italiana accompagnato da letture sceniche a cura di Binario2.

CUGGIONO - Campus di orientamento alla scelta della scuola superiore

La scelta della scuola superiore è un momento importante e non sempre facile per un adolescente. Azienda Sociale, associazione Lule onlus e cooperativa sociale Kinesis organizzano un campus di orientamento. Si terrà domani, sabato, in Villa Annoni, dalle 9 alle 13. La mattinata è rivolta a studenti e genitori delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Il programma prevede la presentazione degli istituti, laboratori in Sala della Mangiatoia, mediazione linguistica in sala consiliare. I partecipanti conosceranno le proposte didattiche del liceo europeo di Arconate; del liceo artistico di Busto Arsizio; dell’istituto Torno di Castano; della scuola superiore Fermi di Castellanza; dell’istituto Frisi di Cornaredo; dell’istituto Marcora di Inveruno; dell’istituto Bernocchi di Legnano; dei licei Quasimodo e Bramante, dell’Enac e dell’Enaip Lombardia di Magenta; del Cfp Promos di Magnago; dell’istituto tecnico Sella di Novara; e dell’istituto Mendel di Villa Cortese. Ragazzi e genitori potranno chiedere ogni tipo di informazione per sciogliere i propri dubbi e capire quale sia la scuola più giusta in base alle proprie aspettative.

LEGNANO: «Narrazione» al Castello: via alla collettiva dell'associazione fotografica Circolo87

Nove progetti, di singoli autori o collettivi, in esposizione al Castello di Legnano per «Narrazione [Esposizione alla luce]», la mostra collettiva dell’associazione fotografica Circolo 87.

I progetti ideati, studiati e realizzati dai partecipanti al corso avanzato di fotografia e dai soci del Circolo sono il risultato di un percorso di mesi e narrano, con coerenza e forza espressiva, di persone, situazioni e luoghi che diventano documenti visivi diretti. L’esposizione fotografica, che occupa tutte le sale al primo piano del Castello e i tre ambienti a piano terra, sarà valorizzata da suggestive installazioni create appositamente per la mostra.

Gli autori esplorano in maniera sinergica il reportage sociale, il ritratto, formale e ambientato, e affrontano, attingendo dalla realtà attraverso simbolismi e astrazioni, anche il tema concettuale. Elementi importanti e fondamentali dei lavori presentati sono intuizione, idee originali e una buona realizzazione fotografica. L’editing dei progetti e la curatela della mostra sono di Raoul Iacometti. La mostra è aperta il sabato e la domenica fino all’1 dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

BUSTO GAROLFO: Festa patronale di Santa Geltrude

A Olcella è il giorno della festa patronale di Santa Geltrude alle 10 dalla Santa Messa Solenne con tanto di celebrazione degli anniversari di matrimonio, a cui seguirà la benedizione di auto, moto e mezzi agricoli. Partirà poi alle 16.30 la processione con la statua di Santa Geltrude, che inizierà e terminerà in chiesa passando per Via Santa Geltrude, Via San Carlo, Via Campacci e Via don Mariani. Infine, dopo la Solenne Benedizione Eucaristica, un aperitivo conviviale in oratorio chiuderà i festeggiamenti.

LEGNANO: Giornata dello studente al Tirinnanzi

È di nuovo tempo di premiare i giovani talenti. Dopodomani, domenica, torna infatti la Giornata dello studente, appuntamento annuale nel corso del quale la Fondazione Famiglia Legnanese assegna le borse di studio ai giovani meritevoli del territorio, giunto alla 38esima edizione. L’appuntamento è fissato per le 10 al Teatro Tirinnanzi di piazza 4 Novembre. Quest’anno saranno consegnate oltre 160 borse di studio per un ammontare complessivo di 220mila euro.

L’edizione 2024 della Giornata pone l’accento sul valore dell’istruzione e della responsabilità collettiva. Con il tema «L’impronta dell’uomo può trasformare il pianeta, un donatore trasforma il futuro di uno studente», l’evento sottolinea come il contributo di ogni donatore possa fare la differenza per costruire un domani migliore per le nuove generazioni.

La consegna delle borse di studio della Fondazione Famiglia Legnanese è ormai una tradizione irrinunciabile per la città: dalla prima edizione a oggi, i contributi ai giovani meritevoli ammontano a oltre 7 milioni di euro. Nel 2021, per celebrare la Giornata dello studente, al Parco Falcone-Borsellino è nato il Bosco vivo della Fondazione, con una «dotazione» di 35 piante, una per ciascuno degli anni nei quali sono state erogate le borse di studio, «nella convinzione che chi pianta un albero pensa al futuro e coltiva giovani talenti».

SANTO STEFANO TICINO - Sagra della polenta

L’associazione Volontari del Verde organizza la terza edizione della «Sagra della polenta» domenica 17 novembre dalle 9 alle 15 nel cortile del Salone Arcobalendo. L’iniziativa si propone di «preparare la polenta come una volta». La prima parte della giornata sarà dedicata alle fasi della preparazione: dalla raccolta della pannocchia alla degustazione dei piatti. Alle 9 avverrà l’apertura del mercatino a cura del Comitato agricolo del Magentino con prodotti tipici. Alle 10 l’inizio della raccolta, alle 10.30 la cottura della polenta e alle 12.30 il pranzo. Alle 14.30 infine castagne e vin brülé per tutti.

LEGNANO - Max Pisu in scena per sostenere l'Acvo

Max Pisu per l’Associazione Collaboratrici Volontarie Ospedale di Legnano.

Dopo una pausa di quattro anni, riprende la tradizione natalizia dell’organizzazione di volontariato (attiva nel nosocomio cittadino dal lontano 1930), che propone uno spettacolo aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è per lunedì, alle 21, al Teatro Tirinnanzi, dove il celebre comico legnanese metterà in scena «Affetti instabili».

I biglietti sono in vendita da Disco stores in piazza San Magno (Galleria Ina), al bancone dell’Acvo all’ingresso dell’ospedale nuovo di Legnano e al Teatro Tirinnanzi.

ABBIATEGRASSO: Quando le parole diventano violenza.Sabato 16 novembre 2024 h.21.00 Castello Visconteo

Evento organizzato dall'associazione Iniziativa Donna. Letture e monologhi sula violenza contro le donne Concerto di Novembre sabato 16 novembre ore 21 - Teatro Fiera Via Ticino 72 Abbiategrasso. La Filarmonica di Abbiategrasso in collaborazione con le associazioni anbima APS - Milano, Monolite, Artemisia, Iniziativa Donna e con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso, presenta: "Storie di Donne" - Concerto di Novembre. Direttore Salvatore Rajmondo

Programma della serata:

PAVANE Gabriel Faurè

CONCERTO PER CLARINETTO Artie Shaw

clarinetto solista FABIANA BELLONI;

INTERMEZZO DA MANON LESCAUT Giacomo Puccini;

KALOS EIDOS Carol Britin Chambers

THE STORY OF ANNA FRANK Otto Martin Shwarz

GIUDITTA OVERTURE Nunzio Ortolano

Dal 1846 musica, insieme

ABBIATEGRASSO: Canto di Natale

Sabato 16 novembre 2024, h. 16.00 ABBIATEGRASSO Ex Convento dell’Annunciata(Via Pontida) TEATRO DEI NAVIGLI presenta CANTO DI NATALE scritto e diretto da Luca Cairati con Lorenzo Cordara , Simone Mastrotis i e Adriano Idris Pozzi

ALBAIRATE: 𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀 𝐀𝐋𝐋,𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐙𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐀𝐄 - 𝐒𝐄𝐑𝐀𝐓𝐀 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀

Ti aspettiamo 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟓 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 alle 𝟐𝟏 ad Albairate a l𝐥’𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐚 “𝐀. 𝐌𝐨𝐫𝐨” (ingresso via Indipendenza) per un'importante esperienza formativa sull’ 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐀𝐄 (Defibrillatore Automatico Esterno) e sulle tecniche salvavita.

L’evento, organizzato in collaborazione con 𝐂𝐫𝐨𝐜𝐞 𝐀𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐚, prevede una parte teorica a cura di un formatore abilitato e una dimostrazione pratica di massaggio cardiaco e di utilizzo del DAE.

GAGGIANO: 𝐌𝐀𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐈𝐍 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀̀

Sabato 16 Novembre alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale si terrà la presentazione-spettacolo del libro “le avventure di Malafronte e l’incontro con Beltrame”. con ingresso gratuito.

VERMEZZO CON ZELO: IL CLUB DEGLI SCACCHI

La Biblioteca chiama a raduno tutti gli amanti del gioco degli scacchi: sabato 16 novembre alle ore 10:00 presso la sala riunioni della Biblioteca Comunale di Piazza Roma.