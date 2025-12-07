Incendio in una villetta, salvi i due anziani padroni di casa

E' quanto successo ieri sera in via Garibaldi: sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco e i Carabinieri insieme all'ambulanza e all'automedica

Incendio in una villetta a Sant’Ilario Milanese, frazione di Nerviano. E’ quanto successo la sera di ieri, sabato 6 dicembre 2025. Erano circa le 19.30 quando dall’abitazione, che si trova in via Garibaldi, hanno iniziato a vedersi fumo e fiamme.

L’intervento

Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, insieme a loro anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano così come l’ambulanza del 118 e l’automedica. Da una prima ricostruzione pare che le fiamme siano state causate da un accumulo di corrente per poi divampare nel locale contatore. Illese le due persone anziane che vi abitano. Il locale in questione, così come quello al piano superiore, sono stati dichiarati inagibili.

