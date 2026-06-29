Incendio in una fabbrica di vernici: nessun ferito né rischi per la popolazione

Il rogo è scoppiato nella serata di ieri, domenica 28 giugno, alla Milesi di via Varese. Inizialmente il sindaco aveva invitato i residenti a tenere chiuse le finestre, ma poi ha chiarito: «Non sono coinvolte sostanze chimiche e non sussistevano rischi per la popolazione».

Momenti di apprensione nella serata di ieri, domenica 28 giugno, a Bareggio per un incendio scoppiato alla Milesi, azienda chimica di via Varese che produce vernici per il legno.

Momenti di apprensione per un incendio alla Milesi di Bareggio

L’allarme è scattato intorno alle 18.40. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco con diversi mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri, che hanno temporaneamente interdetto il transito in via Varese nel tratto antistante l’azienda. In una prima comunicazione, il sindaco Linda Colombo aveva invitato i residenti della zona a tenere chiuse le finestre, in attesa di accertare le cause del rogo

Il sindaco Linda Colombo: «Nessun rischio per la popolazione»

Poco prima delle 20 è arrivato l’aggiornamento: secondo quanto comunicato dal sindaco, l’incendio è stato causato da un cortocircuito nell’unità esterna di un impianto di condizionamento. Colombo ha spiegato:

«Non sono state coinvolte sostanze chimiche e non sussistono rischi per la popolazione. L’incendio è stato domato e nessuna persona è rimasta ferita o intossicata».

Il sindaco ha infine ringraziato Vigili del fuoco e Carabinieri per il tempestivo intervento.