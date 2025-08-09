Cronaca

Le fiamme sono divampate in via Darwin a Settimo Milanese; nove automezzi e 30 uomini sul posto.

Un incendio ha interessato oggi, sabato 9 agosto 2025, un edificio industriale in via Darwin a Settimo Milanese.

Incendio in una ditta di prodotti per capelli

Un incendio ha interessato un edificio industriale di una ditta produttrice di prodotti per capelli in via C.R. Darwin a Settimo Milanese. I Vigili del Fuoco del Comando di Milano sono intervenuti prontamente con diverse squadre. La situazione attuale vede 9 automezzi e 30 uomini inviati sul posto per gestire l'incendio. Quattro operai dell'azienda sono stati soccorsi e non hanno riportato particolari conseguenze. Le fiamme hanno interessato materiale depositato all'esterno dell'azienda. L'incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.