Incendio in un garage di un'abitazione privata a Cuggiono: è quanto successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 settembre 2021.

Incendio a Cuggiono: cos'è successo

A fuoco un box di una abitazione privata all'ingresso di Cuggiono. In questi minuti di lunedì 13 settembre sta bruciando tutto il contenuto della rimessa, adibita a deposito, di questa abitazione in via Garibaldi 150. Nessun danno alla casa principale e per fortuna nessun ferito. Alte colonne di fumo nero hanno allertato il proprietario che ha subito chiamato i pompieri.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Nel garage si trovavano anche delle bombole di gas, che sono state subito portate lontano dell'incendio da parte dei pompieri; bombole che avrebbero potuto essere pericolose, se fossero scoppiate. Sul posto Vigili del Fuoco di Inveruno, Magenta e Legnano. Oltre a loro sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, mentre gli agenti della Polizia Locale si stanno occupando di regolamentare il traffico. Le Forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incendio.