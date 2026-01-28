Le persone recuperate sono state affidate al personale del 118 ma non avrebbero riportato per fortuna gravi conseguenze

Quattro persone sono state tratte in salvo dalle squadre dei Vigili del fuoco di Milano dopo che si era sviluppato un incendio in un edificio abbandonato esattamente al confine tra Cormano e Milano sulla via dei Giovi 6.

Incendio in un edificio abbandonato: quattro persone portate in salvo

I “senza tetto” presumibilmente avevano trovato riparo da diversi giorni quando per cause in corso di accertamento sono stati bloccati dalle fiamme al secondo piano. Cinque i mezzi intervenuti sul posto con i Vigili del fuoco che dopo lo spegnimento stanno adesso provvedendo alle operazioni di bonifica. Le persone recuperate sono state affidate al personale del 118, ma non avrebbero riportato per fortuna gravi conseguenze.

Sul posto anche la Polizia di stato.