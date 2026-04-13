Incendio in un casolare abbandonato: tanto spavento

Ad andare a fuoco intorno alle 5 di oggi è stato un caseggiato, situato in via Butti e all'interno del quale non vi era nessuno

Un casolare abbandonato in via Butti a Parabiago. E’ qui che all’alba di oggi, lunedì 13 aprile, è divampato un pauroso incendio che non ha fatto registrare feriti né intossicati ma che ha fatto scattare l’intervento sul posto di diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

A fuoco un caseggiato in via Butti: nessuno era presente nell’edificio

Ad andare a fuoco, poco dopo le 5 di oggi, è stato un caseggiato, situato in via Butti, lungo la strada provinciale 149 e all’interno del quale fortunatamente non vi era nessuno. Le fiamme in poco tempo hanno raggiunto il secondo dei due piani che compongono lo stabile sprigionando anche del fumo.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno estinto il rogo limitando i danni

Sul posto per estinguere l’incendio sono giunte diverse squadre dei pompieri di Legnano, Inveruno e Rho, insieme ai carabinieri. L’intervento dei Vigili del Fuoco sono andate a buon fine evitando così che gli edifici adiacenti venissero coinvolti. Ora partiranno gli accertamenti per individuare le cause da cui sono scaturite le fiamme.