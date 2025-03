Incendio questa mattina, 18 marzo 2025, all'interno di un capannone di Canegrate: sul posto sono intervenuti i pompieri e un'ambulanza.

Incendio in un capannone: vigili del fuoco e ambulanza sul posto

Esplosione in un capannone di via Udine a Canegrate intorno alle 9.15 di questa mattina: sul posto l'intervento immediato di un'ambulanza, i vigili del fuoco e anche della Polizia locale. Dopo i primi momenti di paura, il trentenne coinvolto nell'esplosione è stato trasportato in ospedale in codice verde, come riportato dal portale di Areu Lombardia.