Incendio in un canneto vicino al parco: arrivano i pompieri

Incendio in un canneto vicino al Parco dello Sport di Vittuone tra via Manara e via Monviso.

In fiamme un canneto: arrivano i pompieri

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto 2023, i Vigili del fuoco sono stati allertati perché in un'area adibita a canneto nella zona del Parco dello Sport, vicino a dei box, era scoppiato un incendio. Sul posto sono giunte due autopompe dei pompieri che nel giro di qualche decina di minuti hanno spento il rogo. Nessuno è rimasto ferito e le conseguenze non sono state gravi; mentre sono ancora da chiarire le cause di quanto accaduto.