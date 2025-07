Incendio in un campo, fiamme intaccano anche un rudere

SUL POSTO CARABINIERI E POMPIERI

E' successo in via Allende, sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco

Incendio in un campo agricolo di Arluno.

Incendio in un campo e rudere

Le fiamme sono divampate prima in un campo agricolo, intaccando poi un rudere vicino. E' quanto successo nella giornata di sabato 26 giugno 2025 ad Arluno. Un terreno che si affaccia sulla via Allende ha visto infatti scoppiare un incendio al suo interno, forse prodotto dal caldo e dalle stoppie presenti. Incendio che si è poi propagato anche in un rudere che si trova poco distante.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco. Ancora da appurare come si siano sviluppate le fiamme.