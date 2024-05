Incendio questa mattina, 14 maggio 2024, in un appartamento di via Ticino a Legnano: un uomo i 46 anni è rimasto ustionato e anche leggermente intossicato.

Incendio in un appartamento: una persona è rimasta ustionata

Paura intorno alle 10.30 a Legnano in via Ticino: un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento mentre un uomo stava dormendo. Sul posto sono intervenuti due ambulanze e anche i mezzi dei Vigili del fuoco: le fiamme sono state spente in poco tempo ma la persona che si trovava all'interno è rimasta ustionata al volto e anche leggermente intossicata dai fumi sprigionati.

Sul posto è arrivata anche l'automedica per portare primi aiuti alla persona ferita. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano.