Incendio in un appartamento: arrivano Polizia Locale, pompieri e Carabinieri

Incendio in un appartamento. E' quanto successo la mattina di oggi, venerdì 7 marzo 2025, a San Vittore Olona. Intorno alle 10.30 del fumo è stato visto uscire da una palazzina di via Bixio, al quarto piano. All'interno non c'era nessuno e i vicini di casa hanno lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto è arrivata immediatamente la Polizia Locale, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. I pompieri hanno sedato le fiamme e messo i locali in sicurezza. Pare che le fiamme siano partite dal locale cucina e poi intaccato anche il resto dell'appartamento così come l'appartamento al piano superiore.