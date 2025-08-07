l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato mercoledì mattina all’officina Bellcar.it di via Per Turbigo a Castano, con un ferito e gravi danni alla struttura. «Tutto è partito dal cortocircuito a un macchinario – racconta il titolare Diego Bellaria – Le fiamme si sono poi propagate a un’autovettura in riparazione e in seguito al capannone».

Incendio in officina: un ferito e danni gravi alla struttura

Nell’incendio un dipendente, un giovane operaio di 27 anni, ha subito «un incidente sul lavoro riportando un’ustione di terzo grado a una gamba – spiega Bellaria – È stato ricoverato in ospedale e poi dimesso il giorno successivo, giovedì».

L’azienda, che si occupa della riparazione e della vendita di auto, ha riportato «danni ingenti alla struttura – prosegue Diego Bellaria – I locali non sono agibili e ci vorranno circa tre settimane per ripristinarli e per poter riprendere l’attività. Ringrazio i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e le autorità di Castano Primo per il pronto intervento», conclude il titolare.