Incendio in ditta, bruciano 5 tonnellate di plastica e altri materiali

Incendio in una ditta di Buscate. E' quanto accaduto nella notte di sabato 27 giugno 2025, in un impianto lavorativo di via Primo Maggio. A bruciare sono stati 5mila chilogrammi di plastica e altri materiali che si trovavano già pronti per essere venduti. Il danno economico ammonterebbe a circa 15mila euro.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause dell'incendio.