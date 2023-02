Incendio in casa: uomo ustionato, il gatto muore

Incendio in un appartamento questa mattina, 28 febbraio 2023, a Cornaredo: ustionato il padrone di casa, muore invece il gatto che era rimasto intossicato.

Incendio in casa, ustionato il padrone, muore il gatto

Incendio in una cucina alle ore 8:30 circa di un appartamento a Cornaredo in via Garibaldi 227 al 7 piano. Spento l'incendio, l'uomo di 45 anni all'interno è rimasto ustionato e portato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.

Nell'appartamento c'era un gatto rimasto intossicato dal fumo: i Vigili del Fuoco gli hanno effettuato le pratiche di primo soccorso per la rianimazione ma purtroppo per l'animale non c'è stato nulla da fare. Sul posto 5 squadre dei pompieri, il personale del 118, auto infermieristica, Carabinieri e la Polizia locale.