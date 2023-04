Incendio all'Ideal, la titolare: "Sono sicura sia doloso"

Fiamme si sarebbero propagate in un magazzino esterno dello stabile, venerdì sera nella sala da ballo di via Piemonte a Magenta.

Incendio all'Ideal

Un fumo denso e diversi mezzi dei Vigili del Fuoco accorsi al locale Ideal di Magenta durante la serata di venerdì, 28 aprile 2023. L'incendio ha coinvolto una zona esterna al locale che, a quanto pare, non avrebbe strumenti elettronici dal quale può essere partito un corto circuito. Si tratta di un magazzino che si trova nel cortile: in questo modo, per fortuna, non è stato intaccato lo stabile della Cooperativa.

"Le fiamme non hanno toccato la sala"

Già nella giornata di ieri i titolari della sala da ballo hanno voluto rassicurare i clienti abituali e chi pensava di passare una serata all'Ideal:

"Voglio comunicare ai soci che la sala è aperta, e l’incendio di questa notte (ieri ndr) non ha riguardato la sala Ideal’s, la programmazzione rimane sempre quella, con entrata gratuita di stasera 29 aprile".

Tutte le piste sono aperte

Non sembra che si tratti di cortocircuito. Non è scattata la corrente. Per questo una dei titolari, Maria Angelica Zbircea, si dice sicura che non si sia trattato di autocombustione o di un incidente:

"Sono sicura sia stato qualcuno - ha spiegato durante un'intervista a Rcm 104 - In tanti anni non è mai successo niente del genere. Speriamo tanto che le Forze dell'Ordine trovino il colpevole".

Ci sarebbe anche una telecamera che inquadra la zona.