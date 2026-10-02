Incendio all’Asm: tre mezzi aziendali distrutti

Il rogo è scoppiato poco prima delle 4.30 nella sede di via Crivelli. Sei mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti per circoscrivere l’incendio. Nessuna persona coinvolta, indagini affidate ai Carabinieri.

Tre mezzi della flotta aziendale distrutti dalle fiamme e una densa colonna di fumo visibile nella zona. È il bilancio dell’incendio scoppiato poco prima delle 4.30 di questa mattina, venerdì 2 ottobre, nella sede dell’Asm, l’azienda municipalizzata di Magenta, in via Crivelli 34.

Incendio all’Asm

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con sei mezzi provenienti dai distaccamenti di Magenta, Corbetta e Rho. Le squadre hanno provveduto a circoscrivere rapidamente l’incendio e a mettere in sicurezza la porzione di area interessata, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Nell’incendio sono stati coinvolti tre veicoli della flotta aziendale. Non si registrano feriti. Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno proseguito con le attività di bonifica e raffreddamento dell’area, tuttora in corso.

Indagano i Carabinieri

Sul posto anche i Carabinieri. Ora spetta a loro ricostruire quanto accaduto e accertare l’origine delle fiamme.