Principio d'Incendio a scuola: evacuati tutti gli studenti

Principio d'incendio questa mattina, 30 aprile 2025, nelle scuole di via Pomè a Rho: evacuati tutti gli studenti dallo stabile.

Incendio a scuola: evacuati tutti gli studenti

Sul posto è giunta poco dopo la Polizia locale e i Vigili del fuoco, oltre ad una ambulanza chiamata per prevenzione e la Polizia di Stato. Evacuati tutti i ragazzi che ora sono in strada: scattate le procedure antincendio previsto in questi casi che hanno funzionato. Non si registra alcun ferito: le fiamme sarebbero scaturite da un condensatore che si è bruciato.