Inaugurato il nuovo defibrillatore: è in funzione a Ravello

Nella mattinata di ieri, domenica 14 settembre, è stato inaugurato in piazza Paolo VI nella frazione di Ravello a Parabiago il DAE installato dall’associazione 60mila vite da salvare.

Installato il nuovo defibrillatore

Il dispositivo salva-vita ha trovato sede in Piazza Paolo VI e in particolare negli spazi che fanno capo alla Parrocchia Gesù Crocifisso. E’ il risultato dell’inaugurazione andata in scena ieri quando, hanno spiegato gli organizzatori attraverso un post, si è svolto “un momento carico di significato per tutti noi, perché sapere come usare un defibrillatore può davvero fare la differenza tra la vita e la morte”.

Ecco come si è svolta l’iniziativa

Prima e dopo l’inaugurazione, i volontari hanno svolto dimostrazioni pratiche gratuite, coinvolgendo adulti e giovani in una spiegazione semplice e concreta sull’utilizzo del DAE e sulle manovre salvavita.

I partecipanti hanno toccato con mano lo strumento e provato i gesti giusti per l’utilizzo del DAE

Le postazioni di prova hanno permesso a decine di persone di toccare con mano lo strumento, fare domande, provare i gesti giusti e imparare come si usa un defibrillatore in caso di emergenza cardiaca.