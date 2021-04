Animazione, palloncini a grappoli, taglio del nastro e dedicazione finale. Festa scintillante in blu venerdì 2 aprile a Marcallo, al parco di via Landini, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.

Inaugurato “Il giardino di Lucio”

L’Amministrazione comunale ha intitolato lo spazio verde a Lucio Moderato uno dei più grandi esperti di autismo che ci ha lasciato il 10 dicembre scorso. Il parco è stato battezzato “Il giardino di Lucio”, con chiaro riferimento al noto professore di casa a Marcallo, in quanto creatore assieme al Comune del couseling dell’autismo nella cittadella sanitaria di via Roma.

Presente anche il ministro Garavaglia

Alla manifestazione d’inaugurazione, (inserita nella messa in onda sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di Milano con gli interventi, tra gli altri, del Dirigente Marco Bussetti, del Ministro per le disabilità Erika Stefani e del Presidente della Sacra Famiglia don Marco Bove), erano presenti oltre al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, le associazioni a sostegno delle disabilità Blu Family e L’Oro. Il sindaco Marina Roma nel suo discorso “Dal counseling… al giardino di Lucio” ha ricordato la figura dello psicologo e psicoterapeuta, punto di riferimento per le persone autistiche e ha rivelato la destinazione dello spazio ad uso dei ragazzi disabili per l’ambizioso progetto di coltivazione di ortaggi e fiori.