Da più di dieci anni, Matteo Losa lottava contro il cancro, ma la sua forza di volontà non è mai venuta meno fino a giovedì 6 agosto, quando l’autore di «Fiabe contro il cancro», un progetto per raccontare la malattia con gli insegnamenti delle fiabe, è morto. Quella di Matteo è una storia emozionante, ricca di determinazione e desiderio di vivere; la sua certo è stata una malattia dura, ma lui ha portato avanti questa battaglia giorno dopo giorno con grande onore.

In tutte le librerie il romanzo di Matteo Losa

Esce oggi, martedì 1 settembre, in tutte le librerie il romanzo di Matteo Losa “Un altro giorno insieme”. Un libro dalla copertina arancione, il colore dell’energia buona in cui credeva Matteo. “Questo romanzo era per Matteo la realizzazione di un sogno – ha detto Francesca Favotto, la sua compagna – Questo libro ha rappresentato tutto: la voglia di vivere, l’amore per il suo lavoro, la speranza di farcela. Ora rappresenta il suo testamento al mondo. Teo non c’è più fisicamente ma vive dentro le sue parole. Abbiate cura delle sue parole e diffondetele: sarà per lui il regalo più bello”. Da oggi fino al 6 settembre gli associati di Inveruno in Vetrina avranno qualcosa di arancione nei loro negozi e nelle loro vetrine. L’idea di colorare il mondo di arancione, partita sui social, sta riscontrando adesioni e così tutti sono invitati a mettere qualcosa di arancione su balconi, cancelli e finestre. Il sogno di Matteo era che il suo romanzo diventasse un bestseller!

TORNA ALLA HOME