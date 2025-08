i controlli della polfer

I poliziotti hanno immediatamente bloccato la partenza del convoglio, per poi fermarlo e controllarlo

Giovedì 31 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 34 anni, con precedenti, per porto abusivo di armi e ricettazione. L'arma da fuoco era stata rubata ad Arese.

In stazione con una pistola rubata nello zaino: arrestato 34enne

In serata, gli agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio presso la stazione di Milano Centrale hanno controllato due viaggiatori in procinto di prendere un treno regionale diretto a Bergamo.

A seguito del controllo è emerso per che uno dei due, cittadino italiano, pregiudicato di 23 anni, con al seguito un cane di grossa taglia, avere dei precedenti per porto abusivo di armi, mentre l’altro viaggiatore il 34enne, ha cercato di scappare, salendo sul treno per eludere il controllo. I poliziotti hanno immediatamente bloccato la partenza del convoglio, per poi fermarlo e controllarlo.

Due giovani con numerosi precedenti

A suo carico sono risultati numerosi precedenti penali in materia di armi ed esplosivi, per cui è stato invitato a mostrare il contenuto dello zaino in suo possesso dove all’interno gli agenti hanno rinvenuto un’arma, risultata oggetto di furto nei primi giorni di luglio ad Arese.

Il 34enne è stato arrestato per porto abusivo di armi e ricettazione, mentre il 23enne è stato denunciato per gli stessi reati e sanzionato amministrativamente perchè trovato in possesso di 1,3 grammi di hashish.