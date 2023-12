In prognosi riservata dopo un frontale

Un 25enne di Lainate è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza dopo un frontale sul ponte della Milano Meda, nel territorio di Meda.

In prognosi riservata dopo il frontale a Meda

E' il 25enne B. G. residente a Lainate, il ferito più grave nell'incidente avvenuto venerdì 22 dicembre poco prima delle 17, sul ponte della Superstrada Milano Meda. Il conducente, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, ha invaso l'opposta corsia di marcia mentre percorreva il viadotto da Meda centro in direzione di Milano, all'altezza di Meda sud. L'impatto del veicolo con altri due, che percorrevano il senso opposto di marcia, è stato violentissimo. Il lainatese è ricoverato in Neuro rianimazione all'ospedale San Gerardo di Monza e i medici si sono riservati la prognosi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Richiesti accertamento tossicologico e alcolemico

Nella collisione sono rimaste contuse le altre due conducenti e una passeggera, tre donne di età compresa fra 32 e 86 anni: sono state trasportate in codice giallo negli ospedali di Paderno Dugnano e Milano Niguarda. Gli agenti della Polizia Locale stanno ultimando gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, con la richiesta dell'accertamento tossicologico e alcolemico nei confronti del 25enne che ha provocato la violenta collisione con un'infrazione al Codice della strada.