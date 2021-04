In pensione dopo 42 anni al servizio del paese

In pensione dopo 42 anni al servizio del Comune di San Giorgio su Legnano.

In pensione Loriana Sozzi, colonna del Comune di San Giorgio

Per Loriana Sozzi, 61 anni, responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Segreteria, il 31 marzo è stato l’ultimo giorno di lavoro. Dopo 42 anni alle dipendenze dell’Amministrazione sangiorgese, è giunto il momento di godersi il meritato riposo della pensione. Loriana ha passato la maggior parte della sua vita in comune. E pensare che al momento dell’assunzione, fresca di diploma, si era data tre mesi per fare esperienza prima di cercare un impiego come analista chimica… I tre mesi preventivati sono diventati 42 anni, tutta la sua vita lavorativa.

Ha lavorato con nove Amministrazioni e un commissario

Lei il comune lo conosce come le sue tasche. E’ passata da nove Amministrazioni e un commissariamento, lavorando in vari ambiti, dal Protocollo alla Segreteria, alla Ragioneria fino ad arrivare all’Ufficio Tecnico per poi tornare in Ragioneria. Spostamenti che le hanno consentito di acquisire una preparazione fondamentale al corretto funzionamento della macchina comunale. Dipendente esemplare, apprezzata dai colleghi, precisa, puntuale.

“Con lei se ne va un pezzo di storia amministrativa sangiorgese”

“Con lei se ne va un pezzo di storia amministrativa sangiorgese, ma soprattutto verrà a mancare un’esperienza incredibile – afferma il sindaco Walte Cecchin – Sono certo che tutti sentiremo la sua mancanza, ma siamo felici che Loriana ora possa dedicarsi a tempo pieno alle proprie passioni e alla propria famiglia”.

Nella foto di copertina: Loriana Sozzi insieme al sindaco Walter Cecchin