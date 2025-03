In mutande, punta il coltello verso i Carabinieri: bloccato col taser

In mutande, minaccia i Carabinieri con un coltello a Robecchetto con Induno: i militari lo bloccano col taser. Arrestato.

Col coltello minaccia i Carabinieri

Vagava in preda all’uso di cocaina. In mutande. E con in mano un coltello che non ha esitato a puntare contro i Carabinieri arrivati sul posto. Carabinieri che per fermarlo hanno dovuto utilizzare il taser.

Notte ad alta tensione quella che si è vissuta a Robecchetto con Induno nei giorni scorsi. Un 62enne, residente in paese, è stato infatti protagonista di una nottata che ha tenuto col fiato sospeso numerosi residenti.

A segnalare lo strano comportamento dell’uomo è stato un vicino di casa, che ha allertato il 112. Il 62enne era fuori di sè a causa dell’assunzione di cocaina. Era alterato e poteva diventare pericoloso.

Una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano è arrivata in pochi istanti: l’uomo era fuori dalla sua abitazione, appena viste le divise è tornato nel suo appartamento chiudendosi dentro. Da parte loro i Carabinieri hanno proseguito nella loro opera di calmarlo ma l’uomo sembrava incontenibile. Tanto che, poco dopo, è uscito con in mano un coltello, che ha puntato all’indirizzo dei militari.

"Atterrato" con il taser

Gli uomini dell’Arma hanno così dovuto prendere e usare il taser che, con una scossa elettrica, ha permesso di bloccare l’uomo. Poi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.