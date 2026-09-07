In moto finisce contro un palo, ventenne gravissimo al Niguarda

Il sinistro pochi minuti dopo le 17 all'incrocio tra Corso Europa e via Serra, il giovane motociclista è finito contro un palo

Un ragazzo di vent’anni trasportato in gravissime condizioni all’ospedale milanese di Niguarda.

Ancora da chiarire, da parte degli agenti della Polizia Locale di Rho la dinamica dei fatti

Questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto pochi minuto dopo le 17 di oggi, lunedì, in Corso Europa all’angolo con via Serra a Rho. Ancora da chiarire, da parte degli agenti della Polizia Locale la dinamica dei fatti. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto in direzione della Stazione mentre un’auto guidata da una donna di mezza età era in mezzo a Corso Europa e nello spazio per svoltare in via Serra. Gli agenti in questi minuti stanno cercando di capire, anche grazie alle testimonianze delle persone presenti se i due mezzi sono entrati in contatto.

L’elisoccorso del 118 è atterrato nel posteggio della ditta Bogophane in via Ratti a pochi metri dall’incidente

Un volo pauroso quello compiuto dal giovane di vent’anno che è finito contro un palo. Scattato l’allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto, in pochi minuti sono arrivati i volontari di Rho Soccorso e l’elisoccorso con a bordo l’equipe medica dell’ospedale di Niguarda. Elisoccorso che è atterrato in via Ratti nel posteggio dello stabilimento della ditta Bocophane.

Il ventenne è in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda

Soccorritori che, una volta giunti sul posto si sono trovati davanti il giovane con importanti ferite al torace e diverse escoriazioni dovute alla caduta su più parti del corpo. Dopo i primi soccorsi avvenuti in mezzo a Corso Europa il ragazzo è stato caricato sull’ambulanza e trasportato al vicino elisoccorso che ha spiccato il volo, in codice rosso, quello più grave verso l’ospedale milanese di Niguarda. Al momento le condizioni del giovane che si trova nel reparto di pronto intervento del nosocomio milanese sono gravissime.