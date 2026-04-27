In gravissime condizioni al Niguarda dopo essere stato accoltellato: paura per un 14enne

L'episodio si è verificato nella serata di ieri, domenica, in via Carlo Amoretti al confine tra Milano e Novate Milanese

Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d’arma da taglio in via Amoretti, al confine tra Milano e Novate Milanese

Il giovane sarebbe stato colpito in più parti del corpo

È accaduto nella serata di ieri quando da poco erano passate le 21.30. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 , sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire l’ambito in cui è accaduto il ferimento. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo.

Il 14enne trasferito in gravissime condizioni al Niguarda

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 che viste le condizione particolarmente gravi hanno portato il ragazzo in codice rosso a Niguarda, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire l’ambito in cui è accaduto il ferimento e hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili del gesto violento.