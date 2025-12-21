In gravi condizioni il ciclista investito da un mezzo

Grave incidente questa mattina, domenica 21 dicembre 2025, nelle campagne del milanese. Poco prima delle 10, come riporta il portale di Areu, un ciclista è stato investito da un’auto sulla strada provinciale 226 all’altezza della cascina Manzola, Casa Cantoniera nel territorio di Cisliano.

Una provinciale stretta con molte curve

Una strada di campagna, con molte curve e stretta che collega il Comune di Corbetta a Cisliano. La centrale operativa ha inviato sul posto un ambulanza, un auto medica e l’elisoccorso in codice rosso. Due le persone soccorse, una donna di 29 anni e un uomo di 40 anni. A quanto si è appreso sarebbe il 40enne, il ciclista travolto. Le sue condizioni sono apparse subito complicate, i soccorritori giunti sul posto lo hanno stabilizzato, prima di trasportarlo con l’eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, dove è giunto in gravi condizioni poco dopo le 11.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno effettuato i rilievi per far luce sull’accaduto.