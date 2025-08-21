BLOCCATO DAI CARABINIERI

In giro per la città su un'auto rubata: denunciato

Nei guai è finito un 38enne, è nato un breve inseguimento con i Carabinieri

Parabiago
In giro per la città su un'auto rubata: denunciato. E' successo a Parabiago.

In giro con l'auto rubata: denunciato

Denunciato per ricettazione e guida senza patente. Nei guai è finito un 38enne, albanese, di Castellanza fermato dai Carabinieri a Parabiago, nei giorni scorsi. L’uomo era al volante di un’auto, una Twingo vecchio modello, quando stava percorrendo le strade cittadine. I militari, da un rapido controllo, si sono accorti che la vettura era rubata. Così ne è nato un breve inseguimento. Il 38enne è stato bloccato e denunciato.

