In giro per la città su un'auto rubata: denunciato

Denunciato per ricettazione e guida senza patente. Nei guai è finito un 38enne, albanese, di Castellanza fermato dai Carabinieri a Parabiago, nei giorni scorsi. L’uomo era al volante di un’auto, una Twingo vecchio modello, quando stava percorrendo le strade cittadine. I militari, da un rapido controllo, si sono accorti che la vettura era rubata. Così ne è nato un breve inseguimento. Il 38enne è stato bloccato e denunciato.