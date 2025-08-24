In fuga dai Carabinieri, arrestato 25enne nascosto nelle cantine delle case Aler

Blitz nella notte

L'uomo deve scontare una condanna per i reati di lesioni aggravate e rapina commessi nei comuni di Abbiategrasso e Cassinetta

Blitz alle case Aler di via Machiavelli ad Abbiategrasso, dove l'altra notte i Carabinieri della sezione radiomobile, assieme ai colleghi della stazione cittadina, hanno arrestato un 25enne italiano. Il giovane, residente in città ma di fatto senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti penali, si stava nascondendo nelle cantine dello stabile di edilizia popolare nel tentativo di fuggire alle Forze dell’Ordine.

In fuga dai Carabinieri, arrestato 25enne nascosto alle case Aler

L’uomo è infatti destinatario di un provvedimento di ordine di esecuzione, della durata di nove anni, due mesi e dieci giorni, emesso lo scorso 4 giugno dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano, per i reati di lesioni aggravate e rapina commessi nei comuni di Abbiategrasso e di Cassinetta di Lugagnano, oltre che all’interno del carcere di Pavia tra il 2018 e il 2020.

I miliari dell’Arma hanno spiegato in una nota che una chiamata anonima giunta alla locale centrale operativa aveva riferito che il giovane, già ricercato per l’esecuzione del citato provvedimento, si trovava in un condominio popolare di Abbiategrasso. Tuttavia il tempestivo controllo effettuato dagli operanti aveva dato esito negativo.

Pochi istanti dopo però, il 25enne era stato invece segnalato all’interno della propria abitazione di via Machiavelli, dove a seguito di un’accurata ispezione da parte dei Carabinieri, è stato trovato all'interno delle cantine mentre tentava di nascondersi. L’uomo è stato quindi arrestato e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Vigevano. Sarà ora compito dei Carabinieri capire se il 25enne è stato aiutato da qualcuno in questa sua fuga dalla giustizia.