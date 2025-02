In fiamme lo studio veterinario di via orti ad Arese: l'incendio è scoppiato ieri sera, 20 febbraio 2025, poco prima delle 21.

In fiamme clinica veterinaria: due persone intossicate dal fumo

Paura in via degli Orti ad Arese quando ieri sera è scoppiato un incendio nella cinica veterinaria: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rho e Garbagnate mettendo in sicurezza l'area. Non ci sono feriti fra persone e animali ma si registrano due persone intossicate dal fumo.

Sul posto anche i Carabinieri per cercare di risalire alle cause di quanto accaduto