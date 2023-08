In corso lo sgombero di una villa occupata abusivamente

E' in corso oggi, 31 agosto 2023, a Marcallo lo sgombero di una villetta occupata da alcuni rom in via Cavour.

Stamattina, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e un'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate sono intervenuti in via Cavour a Casone per uno sgombero di una villetta occupata da alcuni rom. L'abitazione era già stata confiscata e quindi, di fatto, era occupata abusivamente.

Quest'operazione segue di un mese circa lo sgombero sempre di una famiglia rom in una villa di via Grandi a Marcallo.