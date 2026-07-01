In contromano in pieno centro senza la patente di guida e su un furgone rubato

Giovane intercettato e denunciato dalla Polizia Locale di Rho, dall'inizio dell'anno 10 le persone fermate senza patente e 9mila le sanzioni al codice della strada

In contromano in pieno centro senza la patente di guida. Giovane intercettato e denunciato dagli agenti della Polizia Locale di Rho

Esaminando i documenti gli agenti si sono accorti che il giovane alla guida non aveva i documenti e che il furgono che guidava era stato rubato

Erano da poco passate le 16.30 di ieri pomeriggio, martedì, quando un equipaggio della Polizia Locale di Rho in servizio di pattuglia nel centro cittadino ha intercettato un furgone che percorreva contromano via Garibaldi in direzione di piazza San Vittore. Gli agenti hanno bloccato il veicolo ed esaminato i documenti del conducente: grazie al controllo tramite banca dati, è emerso che il mezzo fosse stato rubato nel territorio del Comune Pero la scorsa settimana.

Alla guida un giovane egiziano, irregolare sul territorio, denunciato a piede libero per ricettazione e violazione della normativa sull’immigrazione

Alla guida c’era un giovane egiziano, irregolare sul territorio italiano e privo di patente di guida: in seguito ai controlli di polizia, è stato fermato e accompagnato al Comando “Savarino“ di corso Europa per ulteriori accertamenti. In seguito, il giovane è stato denunciato a piede libero per ricettazione e violazione della normativa sull’immigrazione.

Dall’inizio dell’anno sono 10 le persone sorprese alla guida senza patente

Dall’inizio dell’anno la Polizia Locale di Rho ha già rintracciato una decina le persone sorprese alla guida di veicoli senza essere in possesso della patente di guida. In questi primi sei mesi del 2026 sono state accertate dagli agenti del Comando rhodense oltre 9.000 violazioni al Codice della Strada.